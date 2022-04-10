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إقتصاد
سريلانكا تسعى للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة المواد الأساسية
Lebanon 24
10-04-2022
|
08:00
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قال علي صبري وزير المالية في سريلانكا إن بلاده ستحتاج نحو 3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية في الأشهر الـ 6 المقبلة للمساعدة في الحصول على إمدادات المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.
وتتعرض الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لانقطاعات طويلة في التيار الكهربائي دفعت المحتجين للخروج إلى الشوارع مما كثف الضغط على الرئيس جوتابايا راجاباكسا.
وقال صبري "إنها مهمة شاقة"، في إشارة إلى إيجاد تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر.
وتتطلع الدولة إلى إعادة هيكلة السندات السيادية الدولية والسعي إلى تأجيل المدفوعات، وهي واثقة من أنها تستطيع التفاوض مع حاملي السندات حول قيمة السداد البالغة مليار دولار والمستحقة في يوليو.
وقال صبري "يأتي على رأس أولوياتنا العودة إلى مسار الإمداد المعتاد فيما يتعلق بالوقود والغاز والأدوية... وبالتالي الكهرباء حتى يمكن التعامل مع انتفاضة الشعب".
وأضاف أن سريلانكا ستسعى للحصول على خط ائتمان آخر بقيمة 500 مليون دولار من الهند للوقود، وهو ما يكفي لنحو 5 أسابيع.
وستبحث الحكومة أيضاً عن دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي وشركاء ثنائيين منهم الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط.
المصدر: CNBC
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