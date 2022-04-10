الدولار يرتفع في السوق الموازية.. كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وسجل عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 24150 - 24200 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 24000 - 24050 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.