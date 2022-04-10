إقتصاد

خبير اقتصادي فرنسي: محاولات عزل روسيا ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان

Lebanon 24
10-04-2022 | 14:00
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أشار الخبير الاقتصادي والسياسي الفرنسي ألكسندر ديل فالي إلى أن محاولات واشنطن لعزل روسيا قد تؤدي إلى تراجع الدولار أمام الروبل واليوان، وأن "مفهوم البترودولار سيتلاشى قريبا".
وفي مقال نشر بمجلة Valeurs actuelles، لفت ديل فالي إلى أن "قرار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل يعني بداية الانقسام في الاتحاد الأوروبي حول مسألة العلاقات بين الدول الأوروبية وموسكو".
وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا "تخاطر بالتسبب في انخفاض الدولار لصالح الروبل واليوان الصيني، اللذين وافقت السعودية على اعتمادهما مقابل نفطها".
واعتبر أن "مفهوم البترودولار سيتلاشى قريبا".
وأكد أن "تعافي سعر صرف الروبل رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو سببه استمرار شراء الدول الأوروبية للغاز الروسي واستقرار العلاقات التجارية بين روسيا مع الصين والبرازيل والهند والدول العربية والإفريقية".
وأوضح أن "ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يؤدي إلى استمرار تدفق العملة الأجنبية إلى روسيا".
وأردف قوله: "محاولة عزل روسيا ستسرع من عملية فك الدولرة ونزع الطابع الغربي عن العالم، الذي أصبح متعدد الأقطاب أكثر من أي وقت مضى".
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