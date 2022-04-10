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إقتصاد
ارتفاع أو انخفاض؟ هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم
Lebanon 24
10-04-2022
|
12:56
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أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، على سعر تراوح ما بين 24150 و24200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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