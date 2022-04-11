مخاطر الركود على اقتصاد أميركا...خبراء يحذرون!

حذر اقتصاديون أميركيون من أن هناك خطرا متزايدا من الركود حيث يؤدي تزايد قوة الاقتصاد الأميركي بلا هوادة إلى زيادة التضخم، مما قد يسبب استجابة قاسية من الاحتياطي الفيدرالي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.وقدر الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته الصحيفة هذا الشهر في المتوسط احتمال أن يكون الاقتصاد في حالة ركود في وقت ما خلال الأشهر ال 12 المقبلة عند 28 بالمئة، ارتفاعا من 18 بالمئة في يناير و 13 بالمئة فقط قبل عام.وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في RSM US LLP، إن "خطر حدوث ركود آخذ في الارتفاع بسبب سلسلة صدمات العرض المتتالية في جميع أنحاء الاقتصاد حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم" .وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو هذا العام.وفي المتوسط، يرون أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم يرتفع بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن متوسط التوقعات قبل ستة أشهر، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 2.2 بالمئة في العقد السابق للجائحة.والواقع أن الخطر الذي يلوح في الأفق بحدوث انكماش اقتصادي إلى جانب التضخم المرتفع بشكل مثير للقلق، والذي بلغ 7.9 بالمئة في فبراير يجسد عملية التوازن التي يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بها فهو يحاول تهدئة الاقتصاد بالقدر الكافي لخفض التضخم، ولكن ليس إلى الحد الذي يحفز على تراجع الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة.وفي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة وحقق ست زيادات أخرى بحلول نهاية العام، وهي الوتيرة الأكثر عدوانية منذ أكثر من 15 عاما.وقال نحو 84 بالمئة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار النصف في أوائل مايو.ويرى أكثر من 57 بالمئة زيادة من هذا القبيل حتى نهاية عام 2022.ولا يزال التضخم المرتفع يشكل الخطر الاقتصادي الرئيسي، حيث إنه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتراجع ثقة المستهلك ويدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد إجراءاته.وأشار 27 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إلى نمو الأجور أو سوق العمل الضيقة باعتبارها أكبر تهديد تضخمي.وقال فيليب ماري، كبير الاستراتيجيين الأميركيين في بنك رابو للصحيفة"ستسبب الأزمة الأوكرانية دفعة أخرى للتضخم على المدى القريب، لكن دوامة الأجور والأسعار التي بدأت بالفعل تشكل تهديدا أكثر دواما لاستقرار الأسعار".وفي مثل هذه الدوامة، يحصل العمال على أجور أعلى لمواكبة ارتفاع الأسعار، ثم تدفع هذه الأجور الأعلى الشركات إلى رفع الأسعار بشكل أكبر.وقال ماري إنه نظرا لأن هذه العملية جارية بالفعل، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بما يكفي للحث على حدوث ركود لكسر ديناميكية التضخم.ويضع روبرت فراي، من شركة روبرت فراي إيكونوميكس ذ.م.م، فرصة حدوث انكماش في الأشهر ال 12 المقبلة عند 15 بالمئة فقط، لكنه يرفع ذلك إلى أكثر من 50٪ خلال الأشهر ال 24 المقبلة، ويتوقع حاليا أن يبدأ الركود لمدة ثلاثة أرباع في الربع الأخير من عام 2023.وقال: "المشكلة هي الطلب الزائد حقا، الناتج عن السياسات المالية والنقدية للعام الماضي"، مضيفا أنه "كلما طال انتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، كلما كان الركود أعمق".ومع إدراكهم للمخاطر المتزايدة للانكماش، فإن غالبية الاقتصاديين ما زالوا يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على كبح جماح التضخم من دون التسبب في حدوث ركود – فيما يسميه الاقتصاديون "الهبوط الناعم".وقال كثيرون إن الاقتصاد في وضع جيد يمكنه من تحمل التشديد نظرا لوجود البطالة بالقرب من مستويات قياسية منخفضة وارتفاع الدخول بشكل مطرد ومستويات ديون المستهلكين الضعيفة نسبيا.