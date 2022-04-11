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إقتصاد
تراجع طفيف للدولار...هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
11-04-2022
|
02:51
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سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين، ما بين 24000 و24100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأحد ما بين 24150 و24200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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