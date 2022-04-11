تراجع طفيف للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين، ما بين 24000 و24100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأحد ما بين 24150 و24200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.