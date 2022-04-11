بورصة موسكو.. ارتفاع الدولار واليورو

ارتفع الدولار واليورو أمام الروبل الروسي في بورصة موسكو اليوم الاثنين، بعدما كانت العملتان الأوروبية والأميركية قد سجلتا تراجعا حادا مقابل العملة الروسية الأسبوع الماضي.وارتفع سعر صرف الدولار بواقع 3.52 روبل إلى 79.60 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 3.24 روبل إلى 85.96 روبل.وكانت العملة الروسية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا يوم الجمعة الماضي أمام نظيرتيها الأميركية والأوروبية، وأغلق الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند 76.20 روبل، وخلال تعاملات الجمعة الماضي هبطت العملة الأمريكية دون مستوى 72 روبلا.وأغلق العملة الأوروبية اليورو تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 81.79 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.ويأتي ارتفاع الدولار واليورو اليوم بعد أن خفف البنك المركزي الروسي الضوابط المفروضة على سوق العملات والتعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية.