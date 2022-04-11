إقتصاد

بورصة موسكو.. ارتفاع الدولار واليورو

Lebanon 24
11-04-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-941115-637852792075269520.jpg
Doc-P-941115-637852792075269520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع الدولار واليورو أمام الروبل الروسي في بورصة موسكو اليوم الاثنين، بعدما كانت العملتان الأوروبية والأميركية قد سجلتا تراجعا حادا مقابل العملة الروسية الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر صرف الدولار بواقع 3.52 روبل إلى 79.60 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 3.24 روبل إلى 85.96 روبل.

وكانت العملة الروسية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا يوم الجمعة الماضي أمام نظيرتيها الأميركية والأوروبية، وأغلق الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند 76.20 روبل، وخلال تعاملات الجمعة الماضي هبطت العملة الأمريكية دون مستوى 72 روبلا.

وأغلق العملة الأوروبية اليورو تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 81.79 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي ارتفاع الدولار واليورو اليوم بعد أن خفف البنك المركزي الروسي الضوابط المفروضة على سوق العملات والتعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-04-11
14:00 | 2022-04-11
10:43 | 2022-04-11
09:42 | 2022-04-11
08:00 | 2022-04-11
05:00 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website