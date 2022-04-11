خام برنت على حافة الـ100 دولار عقب أداء أسبوعي ضعيف

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين اليوم الاثنين، عقب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعدما أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية، ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.وهبط خام برنت 2.05 دولار أو 2.0% إلى 100.73 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.17 دولار أو 2.2% إلى 96.09 دولار.وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5%، بينما خسر النفط الأميركي 1%. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة "عدم التسامح" مع كوفيد-19. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.قال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: "تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة المعروفة بـ 'صفر كوفيد' ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي".