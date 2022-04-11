18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
خام برنت على حافة الـ100 دولار عقب أداء أسبوعي ضعيف
Lebanon 24
11-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين اليوم الاثنين، عقب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعدما أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية، ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.
وهبط خام برنت 2.05 دولار أو 2.0% إلى 100.73 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.17 دولار أو 2.2% إلى 96.09 دولار.
وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5%، بينما خسر النفط الأميركي 1%. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.
وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة "عدم التسامح" مع كوفيد-19. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.
قال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: "تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة المعروفة بـ 'صفر كوفيد' ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!
Lebanon 24
هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!
07:13 | 2022-04-11
11/04/2022 07:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرتان بشأن عطلتي عيدي العمل والفطر.. إليكم المواعيد وعدد الأيام
Lebanon 24
مذكرتان بشأن عطلتي عيدي العمل والفطر.. إليكم المواعيد وعدد الأيام
06:39 | 2022-04-11
11/04/2022 06:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة آسيوية على شفير الإفلاس.. الأزمة وصلت كسرة الخبز
Lebanon 24
دولة آسيوية على شفير الإفلاس.. الأزمة وصلت كسرة الخبز
16:00 | 2022-04-10
10/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما يحصل لا يُصدّق: بطاقة خارج الخدمة تهدّد حياة 90% من الشعب اللبناني
Lebanon 24
ما يحصل لا يُصدّق: بطاقة خارج الخدمة تهدّد حياة 90% من الشعب اللبناني
04:00 | 2022-04-11
11/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها.. وابنها الصغير يلفت الأنظار بوسامته (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها.. وابنها الصغير يلفت الأنظار بوسامته (صور)
02:58 | 2022-04-11
11/04/2022 02:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-04-11
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
12:00 | 2022-04-11
بورصة موسكو.. ارتفاع الدولار واليورو
10:43 | 2022-04-11
هذا ما سجله دولار "صيرفة" في بداية الاسبوع!
09:42 | 2022-04-11
ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
08:00 | 2022-04-11
مخاطر الركود على اقتصاد أميركا...خبراء يحذرون!
05:00 | 2022-04-11
البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية "كارثية" لأوكرانيا ودول الجوار...هذه التفاصيل!
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
11/04/2022 22:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
11/04/2022 22:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
11/04/2022 22:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact