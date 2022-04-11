ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

بينما سجل سعر صرف الدولار صباحا، تسعيرة تراوحت ما بين 24000 و24100 ليرة لبنانية للدولار الواحد،.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين، ما بين 24350 و24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.