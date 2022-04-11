إقتصاد

هذا ما سجله دولار "صيرفة" في بداية الاسبوع!

Lebanon 24
11-04-2022 | 10:43
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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
"بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم 64,500,000$ أربعة وستون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22250 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
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