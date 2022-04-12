اتفاق جزائري إيطالي على زيادة الغاز المصدر إلى روما...اليكم الاسباب!

توصلت الجزائر وإيطاليا، يوم الاثنين، إلى اتفاق لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي.وقالت الشركة الجزائرية المملكومة للدولة في بيان إن سوناطراك حددت أيضا مع شركة "إيني" أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023.وجرى التوقيع بحضور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بحسب بيان صدر عن "سوناطراك".و جاء في البيان أن التعاون يهدف إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تضافر جهود الشركتين، و زيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد)".و أوضح المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقية ستسمح للشركتين "بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار".