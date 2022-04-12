ارتفاع ملحوظ للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم االثلاثاء، ما بين 24500 و 24700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأحد ما بين ما بين 24350 و24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.