إقتصاد

ارتفاع ملحوظ للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
12-04-2022 | 03:00
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سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم االثلاثاء، ما بين 24500 و 24700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأحد ما بين ما بين 24350 و24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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