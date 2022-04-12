إقتصاد

وزير مالية روسيا السابق: الاقتصاد الروسي في طريقه نحو أكبر انكماش منذ 1991

Lebanon 24
12-04-2022 | 14:00
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قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين، الثلاثاء، إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش بأكثر من 10% في العام 2022، فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وشغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين العامين 2000 و2011، ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله، إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة.

ونقلت عنه أيضاً قوله إن "التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش 10%".

وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% هذا العام، بعد نمو الاقتصاد 4.7% في العام 2021.

المصدر: العربية
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