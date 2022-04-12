إقتصاد

"نوكيا" تغادر السوق الروسية

Lebanon 24
12-04-2022 | 16:00
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أعلنت شركة نوكيا لشبكات الاتصالات وتزويد تكنولوجيا الجيل الخامس، يوم الثلاثاء، أنها ستخرج من السوق الروسية على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وقالت الشركة الفنلندية: "كان من الواضح لنوكيا منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا أن استمرار وجودنا في روسيا لن يكون ممكنا".

وأضافت أنها أوقفت عمليات التسليم والأعمال الجديدة، ونقلت أنشطة البحث والتطوير إلى خارج روسيا في الأسابيع الماضية.

كما ذكرت الشركة أن روسيا استحوذت على أقل من 2 في المئة من مبيعات نوكيا في عام 2021، ولن يكون لقرار الخروج أي تأثير على توقعاتها المالية لهذا العام.

وتابعت أنه "مع خروجنا، سنهدف إلى توفير الدعم اللازم لصيانة الشبكات، وسنتقدم بطلب للحصول على التراخيص اللازمة لنتمكن من تقديم هذا الدعم وفق العقوبات الحالية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
المصدر: سكاي نيوز
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