بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 24900 - 25000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 25200 - 25250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.