التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى له منذ عام 1992

واصل التضخم السنوي في المملكة المتحدة الارتفاع وصعد الشهر الماضي إلى 7% من 6.2% في الشهر الذي قبله (شباط 2022)، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS).

وبذلك يكون مؤشر التضخم قد سجل مستويات تاريخية جديدة، هي الأعلى منذ العام 1992.وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في مارس الماضي بنسبة 1.1% فيما كانت الأسعار قد صعدت في شباط الماضي بنسبة 0.8%.وجاءت نتائج التضخم السنوي مخالفة لتوقعات المحللين، بحسب استطلاع أجرته Daily FX، إذ توقعوا أن يصعد المؤشر في آذار2022 بنسبة 6.7% على أساس سنوي.