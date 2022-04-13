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إقتصاد
الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
13-04-2022
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24700 - 24750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 25050 - 25100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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