الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24700 - 24750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 25050 - 25100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.