لا رغبة باقرار الكابيتال كونترول.. خبير اقتصادي يكشف السبب

أكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن النسخة المطروحة من قانون "الكابيتال كونترول" هي العاشرة، ويبدو أنه لا رغبة بإقرار هذا القانون بسبب الانتخابات النيابية المقبلة، لأنّ الهاجس الانتخابي موجود.وشدد عجاقة على وجوب وجود شبه اتفاق بين القوى السياسية بعدم المزايدة شعبوياً لإقرار "الكابيتال كونترول" وإلّا لن يمرّ.وعن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، اعتبر عجاقة أنه قد لا يتمّ تحقيقها كلّها، لأنّ الإصلاحات تعني تعديل السلوك في إدارة الدولة، وبسبب وجود مبدأ المساءلة، إضافة إلى التلاعب الحاصل في استخدام التعابير مثل عبارة إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تحمل تفسيرات عدّة.وأوضح عجاقة أن هناك عاملين أساسيّين يلعبان دوراً في موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وهما: الفساد المستشري وعدم الاستقرار السياسي، إنما يبقى الصرافون والتجار الأداة الأساسية في هذه المسألة.