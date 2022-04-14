إقتصاد

لا رغبة باقرار الكابيتال كونترول.. خبير اقتصادي يكشف السبب

Lebanon 24
14-04-2022 | 02:58
A-
A+
Doc-P-942114-637855271819729681.jpg
Doc-P-942114-637855271819729681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن النسخة المطروحة من قانون "الكابيتال كونترول" هي العاشرة، ويبدو أنه لا رغبة بإقرار هذا القانون بسبب الانتخابات النيابية المقبلة، لأنّ الهاجس الانتخابي موجود. 
وشدد عجاقة على وجوب وجود شبه اتفاق بين القوى السياسية بعدم المزايدة شعبوياً لإقرار "الكابيتال كونترول" وإلّا لن يمرّ.
وعن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، اعتبر عجاقة أنه قد لا يتمّ تحقيقها كلّها، لأنّ الإصلاحات تعني تعديل السلوك في إدارة الدولة، وبسبب وجود مبدأ المساءلة، إضافة إلى التلاعب الحاصل في استخدام التعابير مثل عبارة إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تحمل تفسيرات عدّة.  
وأوضح عجاقة أن هناك عاملين أساسيّين يلعبان دوراً في موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وهما: الفساد المستشري وعدم الاستقرار السياسي، إنما يبقى الصرافون والتجار الأداة الأساسية في هذه المسألة.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-04-14
01:33 | 2022-04-14
23:00 | 2022-04-13
22:51 | 2022-04-13
16:00 | 2022-04-13
14:00 | 2022-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website