ازمة أسعار الغذاء تتفاقم في المانيا... اليكم ما حصل

دعا مسؤول ألماني مواطني بلاده إلى تقليص استهلاك اللحوم، وذلك بهدف زيادة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، وسط "أزمة أسعار الغذاء" التي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.وقال نيلز أنين وزير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، في مقابلة مع منصة "يورو أكتيف" الإخبارية للشؤون الأوروبية، إنه "يأكل قطعة من اللحم بسرور كبير، ولن يمنع أي شخص من فعل الشيء نفسه"، لكنه يدعو لتقليص استهلاك اللحوم.وأشار المسؤول الألماني إلى أن "جزء كبيرا من إنتاج الحبوب في العالم في نهاية المطاف يذهب إلى إنتاج علف الماشية، لذلك فإن تقليل استهلاك اللحوم في أوروبا سيساعد في توفير مساحات أكبر من الأراضي الصالحة للزراعة"، حسب رأيه.وأضاف المسؤول: "لو استهلكنا في ألمانيا لحوم خنازير أقل بنسبة 30% فإن ذلك سيؤدي إلى تحرير حوالي مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة".وتشهد الدول الأوروبية ارتفاعا ملحوظا في مؤشر التضخم، ويأتي ذلك في ظل زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتفاقم الوضع مع فرض الغرب عقوبات على روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.( RT)