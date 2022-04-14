18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
تعاون اقتصادي بين مصر وايطاليا
Lebanon 24
14-04-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت مصر اتفاقية إطارية مع شركة "إيني" الإيطالية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وتصديره، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء.
وتم توقيع الاتفاقية بين الشركة الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ووقع الاتفاقية مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وجويدو بروسكو رئيس العمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة "إينى" الإيطالية.
وشهد مراسم التوقيع على الاتفاق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة صادرات الغاز المسال من مصر إلى أوروبا وتعزيز إنتاج شركة "إيني" للغاز في البلاد، وتتيح الاتفاقية فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا.
كما تهدف الاتفاقية إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية، من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرا.
وقال بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات، لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة "إيني" شريكا استراتيجياً لقطاع البترول.
(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 04:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
Lebanon 24
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
23:18 | 2022-04-13
13/04/2022 11:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
02:30 | 2022-04-14
14/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية ينشر فيديو لماغي بو غصن وهي نائمة.. والجمهور: "منيح يلي ما وعيتها متل ما وعتو سحر لعمر"
Lebanon 24
باسم مغنية ينشر فيديو لماغي بو غصن وهي نائمة.. والجمهور: "منيح يلي ما وعيتها متل ما وعتو سحر لعمر"
15:00 | 2022-04-13
13/04/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:33 | 2022-04-14
14/04/2022 01:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-04-14
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-14
العقوبات ضد روسيا والركود الاقتصادي في أميريكا... ما العلاقة بينهما؟
13:30 | 2022-04-14
بوتين: بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية
10:22 | 2022-04-14
دولار "صيرفة"... هذا ما سجّله اليوم
10:21 | 2022-04-14
الهيئات الاقتصادية: للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والبرلمان لضمان نجاح برنامج صندوق النقد
10:00 | 2022-04-14
الحرب الروسية على اوكرانيا مستمرة... من هي الدولة المستفيدة أكثر؟
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
14/04/2022 21:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 21:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
23:36 | 2022-04-13
14/04/2022 21:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact