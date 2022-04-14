إقتصاد

تعاون اقتصادي بين مصر وايطاليا

Lebanon 24
14-04-2022 | 12:00
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وقعت مصر اتفاقية إطارية مع شركة "إيني" الإيطالية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وتصديره، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء.

وتم توقيع الاتفاقية بين الشركة الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ووقع الاتفاقية مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وجويدو بروسكو رئيس العمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة "إينى" الإيطالية.

وشهد مراسم التوقيع على الاتفاق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة صادرات الغاز المسال من مصر إلى أوروبا وتعزيز إنتاج شركة "إيني" للغاز في البلاد، وتتيح الاتفاقية فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا.

كما تهدف الاتفاقية إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية، من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرا.

وقال بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات، لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة "إيني" شريكا استراتيجياً لقطاع البترول.
 
 
(نوفوستي) 
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