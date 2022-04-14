دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24800 - 24850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 24600 - 24650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.