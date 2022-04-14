21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
ارتفاع في اسعار النفط...ما السبب؟
Lebanon 24
14-04-2022
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار النفط على ارتفاع اليوم الخميس بعد انخفاضه في وقت مبكر من الجلسة، إذ عمد المستثمرون إلى تغطية مراكز البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وبعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظرًا على واردات النفط الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.68%، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل، وأُغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على صعود 2.59%، لترتفع عند التسوية إلى 106.95 دولار للبرميل.
وسجل كلا العقدين أول مكسب أسبوعي لهما في أبريل نيسان.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني حظر تدريجي للنفط الروسي، لإعطاء ألمانيا والدول الأخرى الوقت لترتيب موردين آخرين.
وبحسب محللين، من المقرر أن تخفض المصافي الصينية إنتاجية النفط الخام هذا الشهر بنحو 6%، وهو مقياس شوهد آخر مرة في الأيام الأولى لوباء كورونا قبل عامين، لتخفيف مخزونات الوقود خلال عمليات الإغلاق الأخيرة.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه قد يتم استبعاد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارًا من مايو فصاعدًا بسبب العقوبات أو تجنب المشترين طواعية الشحنات الروسية.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
03:01 | 2022-04-15
15/04/2022 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
01:30 | 2022-04-15
15/04/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
02:19 | 2022-04-15
15/04/2022 02:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)
Lebanon 24
تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)
11:00 | 2022-04-14
14/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
01:45 | 2022-04-15
15/04/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2022-04-15
فصل روسيا عن نظام "SWIFT"... هل يؤثر سلبا على واقع الدولار؟
09:45 | 2022-04-15
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
08:31 | 2022-04-15
العقوبات تضغط على روسيا.. الخسائر بالمليارات
08:00 | 2022-04-15
مؤشر S&P 500 يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي...هذه التفاصيل!
05:00 | 2022-04-15
ما سبب ارتفاع اسعار الذهب للاسبوع الثاني على التوالي؟
02:56 | 2022-04-15
موظفون يقاومون سيطرة الملياردير "السلطوي".. ماذا يجري في تويتر؟
فيديو
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
08:00 | 2022-04-15
15/04/2022 17:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
02:00 | 2022-04-15
15/04/2022 17:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
15/04/2022 17:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact