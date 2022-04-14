إقتصاد

ارتفاع في اسعار النفط...ما السبب؟

Lebanon 24
14-04-2022 | 23:23
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استقرت أسعار النفط على ارتفاع اليوم الخميس بعد انخفاضه في وقت مبكر من الجلسة، إذ عمد المستثمرون إلى تغطية مراكز البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وبعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظرًا على واردات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.68%، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل، وأُغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على صعود 2.59%، لترتفع عند التسوية إلى 106.95 دولار للبرميل.

وسجل كلا العقدين أول مكسب أسبوعي لهما في أبريل نيسان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني حظر تدريجي للنفط الروسي، لإعطاء ألمانيا والدول الأخرى الوقت لترتيب موردين آخرين.

وبحسب محللين، من المقرر أن تخفض المصافي الصينية إنتاجية النفط الخام هذا الشهر بنحو 6%، وهو مقياس شوهد آخر مرة في الأيام الأولى لوباء كورونا قبل عامين، لتخفيف مخزونات الوقود خلال عمليات الإغلاق الأخيرة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه قد يتم استبعاد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارًا من مايو فصاعدًا بسبب العقوبات أو تجنب المشترين طواعية الشحنات الروسية.
المصدر: cnbc
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