إقتصاد

مؤشر S&P 500 يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي...هذه التفاصيل!

Lebanon 24
15-04-2022 | 08:00
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انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.21% إلى 4392.59، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب 2.14% إلى 13351.08.

وفي غضون ذلك، فقد مؤشر داو جونز الصناعي 0.33% إلى 34451.23 نقطة.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.13% هذا الأسبوع، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.63%، وانخفض مؤشر داو جونز هذا الأسبوع بنسبة 0.78%، حيث أن بورصة نيويورك يوم الجمعة في عطلة رسمية.

بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

أدت مخاوف التضخم وارتفاع عائدات السندات إلى انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا يوم الخميس، حيث تراجع المستثمرون عن أسهم النمو لصالح الأصول الأكثر استقرارًا.

وهبط سهم Microsoft بنحو 2.7% وسهم Apple تراجع 3%، وسهم Google هبط 2.4%.

كما تراجعت أسهم الرقائق مع انخفاض Nvidia بنحو 4.3%، وتراجع Advanced Micro Devices بنحو 4.8%.

من جهة أخرى، عرض إيلون ماسك شراء Twitter مقابل 54.20 دولارًا للسهم.

حيث قال ماسك إن هذا كان عرضه الأفضل لشركة التواصل الاجتماعي، والتي قال إنها بحاجة إلى التغيير بشكل خاص من أجل الازدهار.

ظهرت أسهم Twitter مع صدور الخبر، لكنها أغلقت على انخفاض بنحو 1.7%.

في الوقت نفسه، انخفضت أسهم Tesla بنحو 3.7%.

وخلال هذا الأسبوع، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس زيادة بنسبة 8.5% عن العام الماضي، وهو أسرع زيادة سنوية منذ ديسمبر 1981، وأعلى من تقديرات داو جونز البالغة 8.4%.

كانت أسعار الموردين أيضًا أعلى مما كان متوقعًا لشهر مارس، حيث ارتفعت بنسبة 11.2% عن العام الماضي وسجل أكبر ارتفاع منذ عام 2010.
المصدر: CNBC
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