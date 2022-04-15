الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 24875 - 24925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 24800 - 24850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.