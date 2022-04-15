إقتصاد

بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
15-04-2022 | 14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 24900 - 24950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24875 - 24925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
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