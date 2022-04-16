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إقتصاد
الغاز الروسي... عمليات الدفع بالروبل تتزايد
Lebanon 24
16-04-2022
|
10:00
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أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل نابع من رغبة روسيا في ضمان استلامها مدفوعات إمدادات الغاز.
وكتب المسؤول الروسي في مقال له في مجلة "إنرغي بوليسي"، الذي نشر اليوم الجمعة: "يعود السبب في تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل انطلاقا من رغبة روسيا في الحصول على ضمانات استلام أموالها بنسبة 100%".
ولفت نوفاك إلى أن العديد من مشتري الغاز الروسي وافقوا بالفعل على تحويل المدفوعات إلى العملة الروسية، وأن روسيا تنتظر قرارا حول هذا الشأن من مستوردين آخرين.
واستبعد نائب رئيس الوزراء الروسي إمكانية أوروبا استبدال إمدادات الطاقة من مصادر آخرى وقال المسؤول إن مصير الصناعة والأوروبيين أنفسهم يعتمد على عقلانية الاتحاد الأوروبي.
بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، والتي طالت جزء من احتياطياتها الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي أمرا يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة.
وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.
( تاس)
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