سعر صرف دولار السوق الموازية... كم بلغ بعد ظهر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم السبت، 24850 ليرة للمبيع و24900 ليرة للشراء.



وكان يتم التداول صباح اليوم بالتسعيرة نفسها المسجلة بعد الظهر.