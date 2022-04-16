إقتصاد

سعر صرف دولار السوق الموازية... كم بلغ بعد ظهر اليوم؟

Lebanon 24
16-04-2022 | 10:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم السبت، 24850 ليرة للمبيع و24900 ليرة للشراء.
 
وكان يتم التداول صباح اليوم بالتسعيرة نفسها المسجلة بعد الظهر.
 

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