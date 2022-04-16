على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 24700 و24750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 24900 و24850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.