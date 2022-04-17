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إقتصاد
نصائح للإيرلنديين لتوفير إستهلاك البنزين... ما هي؟
Lebanon 24
17-04-2022
|
01:00
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نشرت شركة "AA" الإيرلندية على موقعها الإخباري مقالة تضم نصائح موجهة لسائقي السيارات الإيرلنديين لتقليل استهلاك الوقود وتوفير النقود.
وورد في المقالة: "يجب تدريب نفسك على التفكير قليلا في الطريق المقبل. هكذا يمكنك تقليل الفرملة المفاجئة، وفي بعض الحالات يمكنك رفض استخدام الفرامل تماما، مثلا عن طريق المناورة بين خطي الطريق، أو الاقتراب ببطء من التقاطع".
بالإضافة إلى ذلك، ينصح السائقون بعدم تشغيل جهاز مكيف الهواء، وإزالة جميع الأشياء الثقيلة من السيارة، وزيادة السرعة بالتدريج وبسلاسة، وفي النهاية التخلي تماما عن استخدام السيارة إذا كان هذا الأمر ممكنا.
المصدر: روسيا اليوم
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