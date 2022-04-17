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إقتصاد
الدولار يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد
Lebanon 24
17-04-2022
|
02:04
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 24900 - 24950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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