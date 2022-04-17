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© Lebanon24
إقتصاد
العراق يتعرض لضغوط لزيادة الإنتاج خارج "أوبك"
Lebanon 24
17-04-2022
|
12:00
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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج فيما يبدو أنه من تداعيات الحرب الروسية على أوكرنيا.
وأضاف في مقابلة مع "العربية/الحدث" أنه دائما ما يضغط المستهلكون على حكوماتهم لتخفيض الأسعار، في حين أن ارتفاع أسعار النفط لم يكن أكثر حدة كما يتصور، لكنه يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وزيادة أسعار المواد والخامات.
وأكد إحسان عبد الجبار أن "أوبك" ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.
وكشف وزير النفط عن اعتزام وزارته توقيع عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.
وقال إحسان عبد الجبار، إن الوزارة تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأميركية للاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركة شيفرون وأرامكو السعودية.
المصدر: العربية
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