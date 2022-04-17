إقتصاد

كارثة تواجه إنتاج السيارات عالمياً.. ما علاقة حرب أوكرانيا؟

Lebanon 24
17-04-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-943155-637857994930543218.jpeg
Doc-P-943155-637857994930543218.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خفض مراقبي صناعة السيارات توقعات الإنتاج والمبيعات للعامين المقبلين، بعدما أدت الأزمة إلى إغلاق المصانع في أوروبا الشرقية، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام بصورة كبيرة.

وحاولت بعض المصانع في أوكرانيا الاستمرار وسط الغزو، إلا أن العمال اضطروا في النهاية إلى ترك العمل للفرار من الصواريخ.

ويعود بعض ذلك بشكل مباشر إلى خسارة مبيعات السيارات في روسيا وأوكرانيا، لكن هاتين الدولتين تشكلان معاً حصة صغيرة من سوق السيارات العالمي - حوالي 2% من الإجمالي في عام 2021.

ويعد القلق الأكبر هو النقص في المواد والأجزاء التي تضرب بالفعل شركات صناعة السيارات الأوروبية، إذ حذر التقرير، من احتمالية توسع الأزمة لتشمل أسواقا أخرى إذا استمرت الحرب.

وبشكل منفصل، توقعت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global Ratings أيضاً أن مبيعات السيارات العالمية في عام 2022 ستنخفض بنسبة 2% إلى ما دون مستويات 2021. وهو ما يعد تحولاً كبيرة عن التوقعات السابقة بزيادة المبيعات بنسبة 4% -6% لعام 2022 والتي توقعتها المجموعة في أكتوبر الماضي.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2022-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-04-17
12:00 | 2022-04-17
10:54 | 2022-04-17
09:40 | 2022-04-17
08:20 | 2022-04-17
08:00 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website