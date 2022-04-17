إقتصاد

الدولار يحافظ على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم التداول به في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:40
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حافظ دولار السوق الموازية عصر اليوم الاحد على التسعيرة التي تم الافتتاح بها، حيث تراوحت ما بين 24900 - 24950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
بينما أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
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