الدولار يحافظ على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم التداول به في السوق الموازية عصراً

حافظ دولار السوق الموازية عصر اليوم الاحد على التسعيرة التي تم الافتتاح بها، حيث تراوحت ما بين 24900 - 24950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

بينما أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 24700 - 24750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.