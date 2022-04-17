إقتصاد

هكذا ينفق مليارديرات التشفير ثرواتهم الرقمية!

Lebanon 24
17-04-2022 | 23:15
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يستمر نمو العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم من حيث الشعبية والقيمة، إلا أنه لم يكن من السهل أبداً إنفاق الأموال الرقمية على الرفاهية في العالم الحقيقي، ولكن مع تزايد عدد مليارديرات التشفير يمكن الآن شراء كل شيء من اليخوت الضخمة إلى السيارات الرياضية والأعمال الفنية وحتى السبائك الذهبية من قبل الأشخاص الحريصين على استبدال ثروتهم الرقمية بأصول مادية.

 

وفي ما يلي بعض أكثر الطرق الحصرية والفاخرة لاستثمار ثروة من العملات المشفرة.

 

اليخوت الضخمة

أعلنت شركة سمسرة اليخوت السويسرية Ocean Independence هذا العام، أنها ستبدأ في قبول العملات المشفرة من المشترين الذين يتطلعون إلى شراء بعض أكثر السفن تميزاً في العالم.

 

وقال الشريك الإداري في Ocean Independence، بيتر هورتزلر: "أصبحت العملات المشفرة جزءاً لا يتجزأ من عالم اليوم لذلك من المنطقي أن يتمكن عملاؤنا الآن من دفع ثمن شراء اليخوت واستئجارها باستخدام هذا النوع من العملات".

 

وقد يكون اليخت الضخم المعروف باسم Soaring على رأس قائمة أي شخص لديه ثروة مشفرة، إذ يبلغ طول اليخت 68 متراً بإقامة فاخرة لما يصل إلى 12 ضيفاً في 6 غرف فاخرة، فضلاً عن وفرة من مناطق الترفيه الداخلية والخارجية، بما في ذلك منتجع صحي فخم.

 

ويبلغ سعر القارب 107.5 مليون دولار، أو 2218 بيتكوين في وقت كتابة هذا التقرير.

 

العقارات

بدأت سوق العقارات أيضاً في اعتماد العملات المشفرة، إذ ستكون إحدى أولويات أي ملياردير تشفير، تملك عقار فاخر.

 

مؤخراً سارع عالم العقارات إلى البدء في قبول العملات المشفرة، مع قبول مجموعة من الوكلاء الآن بيتكوين في مبيعات العقارات.

 

السيارات

باتت السيارات الرياضية الخارقة، من بين أكثر عمليات الشراء شهرة بين فئة جديدة من الأفراد فاحشي الثراء الذين كسبوا أموالهم من العملات المشفرة.

 

من جانبها، تقبل شركة Bitcars في أوروبا حالياً مجموعة متنوعة من العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، وإيثريوم، ودودج كوين، في مقابل بعض السيارات الأكثر تميزاً على هذا الكوكب.

 

وتقدم الشركة، التي بدأت في بيع الساعات الفاخرة والمجوهرات، أيضاً لحاملي العملات المشفرة، حالياً سيارة فيراري SF90 مقابل ما يزيد قليلاً عن 22 بيتكوين، أي حوالي 900000 دولار.

 

سبائك الذهب والفضة

وحتى بالنسبة لأولئك الذين لا يهتمون كثيراً بالعروض الفخمة للثروة والذين لا يزالون يرغبون في استثمار ثروتهم المشفرة في أصول ملموسة، يمكن أن تكون السبائك الذهبية أو الفضية مثالية.

 

مؤخراً، نشأت الشركات المتخصصة مثل Bitgild للمساعدة في تلبية متطلبات المستثمرين الذين يتطلعون إلى مبادلة تقلبات العملات المشفرة بالملاذ الآمن نسبياً للمعادن الثمينة.

 

وعلى عكس عالم اليخوت الفاخرة، يكون سعر الدخول لمثل هذه الخدمة في حدود الإمكانات المتاحة حتى للأثرياء المعتدلين.

 

 

الأعمال الفنية

وبينما تصدرت مبيعات الفن الرقمي عناوين الصحف بعد أن جمع بعضها مبالغ ضخمة في الأشهر الأخيرة، أصبح من الممكن الآن شراء الفن المادي بعملات رقمية.

 

التنغستن...؟

بات معدن التنغستن أحد العناصر الأكثر طلباً بين المهووسين في عالم التشفير، إذ يعتبره البعض جزءاً من تميزهم، مع ندرة هذا العنصر الثقيل للغاية.

 

 

 

المصدر: العربية
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