انخفاض طفيف للدولار.. هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 24850 و24950 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأحد، ما بين 24900 و24950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.