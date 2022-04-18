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إقتصاد
انخفاض طفيف للدولار.. هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
18-04-2022
|
02:57
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 24850 و24950 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأحد، ما بين 24900 و24950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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