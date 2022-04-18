سعر صرف الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24950 - 25000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.





وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 24850 - 24950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.