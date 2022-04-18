22
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
سعر صرف الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
18-04-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24950 - 25000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 24850 - 24950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار يحافظ على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم التداول به في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
الدولار يحافظ على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم التداول به في السوق الموازية عصراً
18/04/2022 20:26:21
18/04/2022 20:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
18/04/2022 20:26:21
18/04/2022 20:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
18/04/2022 20:26:21
18/04/2022 20:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
18/04/2022 20:26:21
18/04/2022 20:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟
Lebanon 24
ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟
02:39 | 2022-04-18
18/04/2022 02:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 12:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
13:50 | 2022-04-17
17/04/2022 01:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في بعلبك.. حادثة لا تخطر في البال تُنهي حياة طفل!
Lebanon 24
فاجعة في بعلبك.. حادثة لا تخطر في البال تُنهي حياة طفل!
13:37 | 2022-04-17
17/04/2022 01:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباءٌ عن حرائق وإطلاق نار بمحيط فندق "غولدن بلازا".. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أنباءٌ عن حرائق وإطلاق نار بمحيط فندق "غولدن بلازا".. ما حقيقتها؟
16:33 | 2022-04-17
17/04/2022 04:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2022-04-18
هل تقوم مصر بفتح حسابات بالروبل الروسي
08:00 | 2022-04-18
إعادة إعمار أوكرانيا على طاولة البحث بين زيلينسكي ومديرة صندوق النقد... هذه التفاصيل!
07:35 | 2022-04-18
الزراعة ترد: الاتفاقات مع الدول الصديقة أولوية لانها تحمي المزارعين والمستهلكين
05:00 | 2022-04-18
ما سبب ارتفاع اسعار النفط؟
02:57 | 2022-04-18
انخفاض طفيف للدولار.. هذا ما سجله صباحاً!
23:15 | 2022-04-17
هكذا ينفق مليارديرات التشفير ثرواتهم الرقمية!
فيديو
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 20:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
18/04/2022 20:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
18/04/2022 20:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact