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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
18-04-2022
|
14:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 24925 - 24975 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24950 - 25000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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