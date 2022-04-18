دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 24925 - 24975 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24950 - 25000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.