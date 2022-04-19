إقتصاد

أمام مجلس الدوما.. ماذا قالت رئيسة المركزي الروسي؟

Lebanon 24
19-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-943649-637859481941443948.jpg
Doc-P-943649-637859481941443948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأول شهادة لها أمام مجلس الدوما (النواب) أن الاقتصاد الروسي يدخل فترة صعبة من التغييرات الهيكلية المرتبطة بالعقوبات.


وأضافت نابيولينا أنه يمكن للاقتصاد الروسي الاعتماد على الاحتياطيات بشكل مؤقت، لكنه سيدخل في الفترة بين الربع الثاني إلى أوائل الربع الثالث فترة من التحول الهيكلي.

وأفادت بأن البنك المركزي الروسي، لن يعمل خفض التضخم بأي طريقة كانت، لأن ذلك سيمنع الشركات من التكيف مع الظروف الحالية.

وشرحت أن البنك المركزي الروسي يمتلك إمكانية التصرف بنحو نصف الاحتياطيات في ظروف العقوبات المفروضة.

وأكدت أن النظام المصرفي في روسيا يقف " بثبات على قدميه" وهو قادر على تحمل الضربات الكبيرة، موضحة أن هامش الأمان في القطاع المصرفي للبلاد مرتفع، لكنه موزع على نحو غير متكافىء.
 
وقالت إن ودائع السكان في البنوك خلال الأيام العشرة الأولى من نيسان زادت بنسبة 1.6% معلنة أن البنك المركزي يدرس إتاحة خيارات أمام المصدرين لبيع وارداتهم من العملة الأجنبية بطريقة "أكثر مرونة".

وأفادت بأن الطلب على الائتمان من قبل المواطنين في مارس كان أقل مما كان عليه في الشهر الأول من ذات البرنامج خلال فترة إغلاق كورونا عام 2020.

واعتبرت أن من المهم بالنسبة لروسيا تطوير نظام المدفوعات بالعملات الوطنية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:39 | 2022-04-19
04:10 | 2022-04-19
02:56 | 2022-04-19
01:35 | 2022-04-19
23:37 | 2022-04-18
23:00 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website