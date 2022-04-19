تراجع بسيط للدولار... هذا ما سجله صباحاً؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 24875 و24925 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاثنين، ما بين 24925 - 24975 ليرة لبنانية للدولار الواحد.