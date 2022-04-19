إقتصاد

تراجع بسيط للدولار... هذا ما سجله صباحاً؟

Lebanon 24
19-04-2022 | 02:56
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 24875 و24925 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاثنين، ما بين 24925 - 24975 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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