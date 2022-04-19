إقتصاد

روسيا تخفف قيود بيع الدولار

Lebanon 24
19-04-2022 | 14:00
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سمح البنك المركزي الروسي ابتداء من اليوم للبنوك في روسيا ببيع الدولار الكاش (نقدا) للأفراد، وذلك بعد أن حظره سابقا في شهر مارس الماضي جراء الضغوطات التي تعرضت لها العملة الروسية.

وبناء على بيان نشره المركزي الروسي في وقت سابق من الشهر الجاري، يمكن للبنوك في روسيا بيع الدولارات التي اقتنتها البنوك منذ 9 أبريل الجاري تحديدا، أي أنه يمكن للبنوك بيع الدولارات للأفرد التي تم شراؤها بعد تاريخ 9 أبريل الجاري.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو.

في ظل ذلك أعلن البنك المركزي الروسي في 9 مارس الماضي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، ومنها حظر بيع العملات الأجنبية (الدولار) نقدا (كاش) للأفراد.

كذلك قرر المركزي الروسي أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار، وكان من المفترض أن تطبق القيود للفترة من 9 مارس 2022 حتى 9 سبتمبر من العام نفسه، إلا أن المركزي قرر الأسبوع الماضي استئناف بيع الدولار للأفراد انطلاقا من اليوم (18 أبريل 2022).

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار الاثنين، بحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، بنحو طفيف بواقع 2 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 80.04 روبل. فيما صعد اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى 85.44 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

( RT) 
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