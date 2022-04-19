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إقتصاد
الدولار يرتفع.. كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
19-04-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 25125 - 25175 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 24875 - 24925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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الدولار
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