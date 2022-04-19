الدولار يرتفع.. كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 25125 - 25175 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 24875 - 24925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.