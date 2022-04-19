بريطانيا تلغي الاعتراف ببورصة موسكو

صرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة".



وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.