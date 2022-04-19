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إقتصاد
روسيا تصدر قروضا قياسية لدول صديقة
Lebanon 24
19-04-2022
|
23:00
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منحت روسيا قروضا حكومية لدول أخرى في شهر آذار الماضي بقيمة 82 مليار روبل، وأشار خبراء إلى احتمال أن تكون القروض قد منحت إلى إيران وبيلاروس.
وذكر موقع "أر بي كا" الاقتصادي أن وزارة المالية الروسية قدمت في آذار 2022 قروضا حكومية ثنائية لدول أجنبية أو كيانات قانونية تابعة لها بقيمة 81.6 مليار روبل، وفقا لبيانات الوزارة.
وللمقارنة فقد تم منح في شهري كانون الثاني شباط من 2022 قروضا حكومية بقيمة 28.5 مليار روبل، وفي مارس من العام الماضي تم إصدار قروض بقيمة 26.2 مليار روبل.
وبناء على متوسط سعر صرف الدولار مقابل الروبل للشهر الماضي (آذار 2022) فإن قيمة القروض الحكومية التي منحها تعادل نحو 790 مليون دولار.
وقيمة القروض الحكومية (81.6 مليار روبل) التي منحتها روسيا في آذار 2022 قريبة من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في كانون الأول 2021، حينها تم إصدار قروض بقيمة 82.1 مليار روبل، بحسب بيانات الوزارة الروسية.
ورجح خبراء، استطلع موقع "أر بي كا" آرائهم، أن تكون القروض قد أصدرت الشهر الماضي لصالح إيران أو بيلاروس.
المصدر:
روسيا اليوم
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