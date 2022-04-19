روسيا تخطط لتشييد منشآت لتخزين النفط ومنافذ جديدة للتصدير

قال مسؤولون إن روسيا تعمل على خطة لتشييد منشآت لتخزين النفط ومنافذ جديدة للتصدير، وهو ما سيساعدها في الحد من تأثير عقوبات تعرقل مبيعاتها النفطية.





وأدت تلك القيود إلى تراجع إنتاج وصادرات النفط الروسي.



وروسيا ليس لديها منشآت كبيرة لتخزين النفط تسمح لها بمزيد من المرونة في الإنتاج والصادرات.



وقال بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي للصحفيين "بعض الشركات منخرطة في مثل هذه المشاريع وتعكف على تنفيذها."



وأبلغ إيغور شبوروف رئيس لجنة المعادن الحكومية، الصحفيين أن روسيا قد تنشئ منشآت تخزين تحت الأرض في شرق سيبيريا ومنطقة نهر الفولغا والأورال وتجد روسيا صعوبة في مبيعاتها من الخام والمنتجات النفطية إذ جعلت العقوبات التي فرضت بسبب الحرب في أوكرانيا من الصعب عليها تمويل اتفاقات تجارية واستئجار ناقلات، وبينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط من روسيا الشهر الماضي.وأدت تلك القيود إلى تراجع إنتاج وصادرات النفط الروسي.وروسيا ليس لديها منشآت كبيرة لتخزين النفط تسمح لها بمزيد من المرونة في الإنتاج والصادرات.وقال بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي للصحفيين "بعض الشركات منخرطة في مثل هذه المشاريع وتعكف على تنفيذها."وأبلغ إيغور شبوروف رئيس لجنة المعادن الحكومية، الصحفيين أن روسيا قد تنشئ منشآت تخزين تحت الأرض في شرق سيبيريا ومنطقة نهر الفولغا والأورال