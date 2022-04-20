إقتصاد

بعد إبلاغ الشركة عن فقدان مشتركين لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات..سهم Netflix يهبط!

Lebanon 24
20-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-944015-637860341836399999.jpeg
Doc-P-944015-637860341836399999.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت أسهم Netflix بأكثر من 20% يوم الثلاثاء بعد أن أبلغت الشركة عن فقدان 200 ألف مشترك خلال الربع الأول، هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها شركة البث عن فقدان مشتركين منذ أكثر من عقد.

نتائج الربع الأول لـ Netflix

ربحية السهم: 3.53 دولار مقابل توقعات 2.89 دولار، وفقًا لاستطلاع أجرته Refinitiv للمحللين.
الإيرادات: 7.78 مليار دولار مقابل توقعات 7.93 مليار دولار، وفقًا لاستطلاع أجرته Refinitiv للمحللين.
إضافات المشتركين الجدد: خسارة 200 ألف مشترك مقارنة مع توقعات بإضافة 2.73 مليون مشترك، حسب تقديرات StreetAccount.
أدى تركيز المستثمرين على العملاء الجدد الذين يدفعون ثمن الاشتراك في منصة البث إلى انخفاض أسهم Netflix بنسبة 20% بعد تقرير أرباح الشركة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الاول 2019.

وقالت الشركة إن تعليق خدماتها في روسيا وإنهاء جميع العضويات الروسية المدفوعة أدى إلى خسارة 700 ألف مشترك.

وكان المسؤولون التنفيذيون في الشركة صرحوا بداية العام الجاري أن المنافسة مع منصات البث الأخرى كان لها تأثير سلبي على نموها.

وكانت الشركة قد زادت من الإنفاق على محتواها الحصري، كما قامت الشركة برفع أسعار خدماتها.

وتستكشف الشركة حاليًا خيارات أخرى للنمو، مثل إضافة ألعاب الفيديو، ويتساءل المحللون والمستثمرون عما يمكن أن تفعله Netflix أيضًا لزيادة الإيرادات.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2022-04-20
09:45 | 2022-04-20
05:00 | 2022-04-20
03:24 | 2022-04-20
03:19 | 2022-04-20
03:00 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website