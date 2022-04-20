بعد إبلاغ الشركة عن فقدان مشتركين لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات..سهم Netflix يهبط!

تراجعت أسهم Netflix بأكثر من 20% يوم الثلاثاء بعد أن أبلغت الشركة عن فقدان 200 ألف مشترك خلال الربع الأول، هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها شركة البث عن فقدان مشتركين منذ أكثر من عقد.نتائج الربع الأول لـ Netflixربحية السهم: 3.53 دولار مقابل توقعات 2.89 دولار، وفقًا لاستطلاع أجرته Refinitiv للمحللين.الإيرادات: 7.78 مليار دولار مقابل توقعات 7.93 مليار دولار، وفقًا لاستطلاع أجرته Refinitiv للمحللين.إضافات المشتركين الجدد: خسارة 200 ألف مشترك مقارنة مع توقعات بإضافة 2.73 مليون مشترك، حسب تقديرات StreetAccount.أدى تركيز المستثمرين على العملاء الجدد الذين يدفعون ثمن الاشتراك في منصة البث إلى انخفاض أسهم Netflix بنسبة 20% بعد تقرير أرباح الشركة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الاول 2019.وقالت الشركة إن تعليق خدماتها في روسيا وإنهاء جميع العضويات الروسية المدفوعة أدى إلى خسارة 700 ألف مشترك.وكان المسؤولون التنفيذيون في الشركة صرحوا بداية العام الجاري أن المنافسة مع منصات البث الأخرى كان لها تأثير سلبي على نموها.وكانت الشركة قد زادت من الإنفاق على محتواها الحصري، كما قامت الشركة برفع أسعار خدماتها.وتستكشف الشركة حاليًا خيارات أخرى للنمو، مثل إضافة ألعاب الفيديو، ويتساءل المحللون والمستثمرون عما يمكن أن تفعله Netflix أيضًا لزيادة الإيرادات.