خبير اقتصادي يتحدث عن فوضى وتخبط.. هذا ما قاله

أعلن الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنه، "هناك نوع من الفوضى والتخبط بما خصّ أموال المودعين والدولة تخلت عن مسؤولياتها".عجاقة وفي حديثٍ لـ "صوت كل لبنان"، أضاف: "في مختلف الصيغ المطروحة أموال المودعين غير محمية مقابل تبرئة الدولة من كل الارتكابات السابقة".وتابع: "الدعم الدولي مشروط بإصلاحات وهي عبارة عن قوانين وإجراءات تتخذها الحكومة ونحن لم نقم فعلياً بأي إجراء إصلاحي".