إقتصاد

خبير اقتصادي يتحدث عن فوضى وتخبط.. هذا ما قاله

Lebanon 24
20-04-2022 | 01:55
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أعلن الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنه، "هناك نوع من الفوضى والتخبط بما خصّ أموال المودعين والدولة تخلت عن مسؤولياتها".

عجاقة وفي حديثٍ لـ "صوت كل لبنان"، أضاف: "في مختلف الصيغ المطروحة أموال المودعين غير محمية مقابل تبرئة الدولة من كل الارتكابات السابقة".

وتابع: "الدعم الدولي مشروط بإصلاحات وهي عبارة عن قوانين وإجراءات تتخذها الحكومة ونحن لم نقم فعلياً بأي إجراء إصلاحي".
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