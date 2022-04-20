الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم 25500 ليرة للبيع و25800 ليرة للشراء.وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس 25400 - 25450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.