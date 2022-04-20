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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح صباح اليوم؟
Lebanon 24
20-04-2022
|
02:36
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم 25500 ليرة للبيع و25800 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس 25400 - 25450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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