إقتصاد

العملة المشفرة... هل تسمح السعودية تداولها؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-944084-637860473530246785.jpg
Doc-P-944084-637860473530246785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون التقنية، الأمير بندر بن مشاري، عن "إمكانية سماح المملكة باستخدام العملات المشفرة".

وقال الأمير بندر خلال لقاء له في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر مساء أمس الثلاثاء على قناة "روتانا" خليجية: "الزملاء في هيئة الحكومة الرقمية ووزارة الاتصالات يدرسون ذلك بشكل كبير، وعقدوا ورش عمل عن كيفية استخدام تقنية "البلوك تشين".

وأضاف: "وجهة نظري الشخصية أن كل هذه الدراسات لا يمكن أن تخلق بناء لخدمات على البلوك تشين، إلا إذا وجد ناس مبدعون داخل عمق تقديم الخدمات يفكرون كيف تتم الاستفادة من هذه التقنية".

وتابع  الأمير بندر: "ندخل ونجرب ونقدم خدمات ونستعين بشباب يدرسون البلوك تشين".
 
(RT) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:45 | 2022-04-20
08:00 | 2022-04-20
05:00 | 2022-04-20
03:24 | 2022-04-20
03:19 | 2022-04-20
03:00 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website