إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26250 - 26300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 25500 - 25800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.