إقتصاد

إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 09:45
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واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26250 - 26300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 25500 - 25800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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