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إقتصاد
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
20-04-2022
|
09:45
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واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 26250 - 26300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 25500 - 25800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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