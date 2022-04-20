دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 26450 - 26500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 26250 - 26300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.